Non c'è Banksy ma Cattelan dietro al cartellone pubblicitario sul Duomo

Non c'era la mano dell'artista di Bristol dietro il cartellone pubblicitario "Banksy are you happy" (tradotto: Banksy, sei felice?) comparso sul Duomo di Milano nella mattinata di giovedì 13 maggio. Il maxi poster, come aveva ipotizzato MilanoToday, è solo una trovata commerciale del presentatore Alessandro Cattelan per promuovere il suo nuovo show.

È stato lo stesso Cattelan a svelare l'arcano nella giornata di venerdì 14 maggio: "Quello sulla gru sono io — ha scritto su Instagram pubblicando una foto del mega poster —. Ieri mattina ho lasciato un messaggio sul Duomo di Milano. Avevo una semplice domanda per Banksy. Per essere il mio primo dipinto non è male".

Il nuovo show di Cattelan

Il nuovo show di Cattelan si chiama "Una semplice domanda" e verrà pubblicato su Netflix ma per il momento non è chiaro quando debutterà (attualmente sono in corso le riprese e verrà messo in onda entro la fine del 2021). I dettagli trapelati sono pochi, si sa che è un docu-show in otto episodi prodotto da Fremantle, di cui Cattelan è autore e protagonista. Nel corso delle puntate il presentatore cercherà di rispondere a una "semplice domanda" che gli a fatto sua figlia Nina: "Papà, come si fa a essere felici?".