Frenata Atm: guasto a un componente di un treno

Sono in corso accertamenti all'interno di Atm sulla brusca frenata del treno della M1 che ha paralizzato la linea rossa nella mattinata di martedì 21 dicembre. Secondo quanto reso noto dall'azienda di Foro Bonaparte "l'inchiodata" automatica sarebbe stata causata da un "guasto a un componente del treno legato al sistema di segnalamento". Dall'azienda trasporti milanesi, comunque, hanno sottolineato che è in corso "un'analisi approfondita con il supporto del fornitore" che ha prodotto il pezzo.

Nel frattempo sono emersi nuovi dettagli in merito all'incidente avvenuto intorno alle 9 nella stazione di Cairoli su un treno che viaggiava in direzione Sesto 1° Maggio; sinistro che ha causato 12 feriti, nessuno in gravi condizioni. A frenare bruscamente è stato un convoglio sottoposto a revamping; un "vecchio" modello, dunque, non quelli della nuova flotta (i Leonardo), i più colpiti nel 2019.

Già perché il problema delle frenate brusche si era già verificato nell'anno precedente alla pandemia e aveva riguardato principalmente i treni Leonardo. Nel dicembre del 2019 Arrigo Giana, direttore generale di Atm, aveva chiarito che il disservizio era stato risolto e che era dovuto a dei "falsi positivi" del sistema che segnalano possibili rischi per la circolazione.

Più in soldoni Giana, durante un intervento a Palazzo Marino, aveva spiegato che tutta la rete del metrò è costellata di "sentinelle" automatiche che inviano messaggi ai treni in circolazione quando individuano un possibile rischio. Di conseguenza il treno effettua una frenata automatica, indipendente dall'azione del macchinista. Per il momento, comunque, i due guasti non sembrano essere collegati.