Riapre (non tutto) il cavalcavia del Ghisallo, con un nuovo limite di velocità

Riapriranno lunedì 4 settembre, con limitazione di velocità a 30km all’ora, le due corsie direzione città del cavalcavia del Ghisallo a scavalco di piazza John Fitzgerald Kennedy, chiuso per oltre un mese per lavori di manutenzione straordinaria, che prevedevano la sostituzione delle barriere stradali e il rifacimento integrale della segnaletica orizzontale e verticale luminosa.



"La limitazione di velocità e la permanenza della segnaletica di cantiere si sono rese necessarie a causa di un ritardo nella produzione e fornitura di particolari barriere stradali da installarsi a cavallo tra i nuovi new jersey e quelli esistenti sul cavalcavia", hanno spiegato dal comune. "Le due carreggiate in direzione uscita città rimarranno chiuse ancora fino al prossimo 8 settembre, quando riapriranno con gli stessi accorgimenti di quelle in entrata, in attesa che vengano forniti e posati gli elementi necessari per completare l’installazione delle barriere stradali", hanno proseguito.



"Si prevede che entro la fine del mese di settembre saranno eseguiti due interventi notturni per posizionare gli elementi mancanti. Questa operazione, programmata in orario notturno al fine di evitare impatti negativi sul traffico, permetterà successivamente - ha concluso il comune - la rimozione delle limitazioni di velocità attualmente in vigore".