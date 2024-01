È morta Cecilia Quagliana

È morta a fine 2023, all'età di 59 anni, Cecilia Quagliana, dirigente della scuola Montessori di Piazza San Gerolamo a Milano e direttrice didattica della Scuola Montessori bilingue, sempre sotto la Madonnina. Vera luminare del metodo montessoriano, da anni ormai la docente si occupava di formare gli altri maestri.

"Collabora attivamente con diverse scuole Montessori svolgendo la funzione di consulente e fornendo stage di aggiornamento per gli insegnanti già in servizio. Ama occuparsi di ricerca soprattutto relativamente ai materiali di sviluppo specifici montessoriani rivolti alla fascia 0 - 12. Anche in seguito a questi recenti approfondimenti, ha svolto le funzioni di docente per il primo corso Montessori rivolto agli insegnanti di scuola secondaria di primo grado che a Milano, dal mese di settembre 2012, hanno attivato la prima sezione di Scuola Media ad indirizzo Montessori", si legge sulla pagina a lei dedicata sul sito della scuola.

"È con immenso dolore che dobbiamo informarvi che Cecilia Quagliana, nostra direttrice didattica e direttrice della Scuola Montessori di Piazza San Gerolamo, ci ha lasciato prematuramente il 29 Dicembre 2023. Cecilia è stata a lungo un fondamentale e stimolante punto di riferimento per tutto il mondo montessoriano in Italia. Il ricordo delle sfide affrontate insieme con ottimismo, i suoi preziosi insegnamenti e incoraggiamenti, la sua costante disponibilità, tutto ciò resterà per sempre iscritto nella storia della nostra scuola", il ricordo che la scuola bilingue ha affidato a Facebok.

"Era una persona unica come anche l’amicizia che abbiamo condiviso e resterà per sempre nei nostri cuori. Il bene che la sua opera di educatrice negli anni ha apportato a migliaia di bambini e famiglie sprona anche noi a continuare lungo la strada che abbiamo tracciato insieme e verso gli obiettivi che lei ci ha indicato. Con tanta gratitudine e tanto amore - conclude il commiato - ti saluto Titti".