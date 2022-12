La cena di Natale per un centinaio di clochard sotto i portici in centro

Una cena per oltre 100 clochard sotto i portici di corso Europa, in centro a Milano. Fondazione Progetto Arca ha allestito giovedì sera un pasto natalizio in strada, grazie all'impegno dei volontari.

Il personale Arca, insieme al presidente Alberto Sinigallia, ha servito uno speciale menù: insalata russa come antipasto, lasagne, polpette e purè, pesche sciroppate, panettone, grazie alla cucina mobile, il foodtruck che viaggia ogni sera per la città per distribuire pasti cucinati e caldi ai più fragili.

Insieme alla cena le persone hanno ricevuto anche un dono di Natale: un marsupio pieno di cioccolatini. "Si è svolta in centro a Milano ed è stata l’occasione per scambiarsi gli auguri. Grazie di cuore a tutti i sostenitori che ci hanno aiutato a organizzare questa bellissima festa. Perché a Natale nessuno va lasciato solo", il messaggio della fondazione sui suoi canali social.