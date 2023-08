Nuovo percorso per visitare il Cenacolo grazie al Pnrr e a una maxi donazione

I fondi del Pnrr e una maxi donazione della famiglia BOnomi consentiranno di realizzare nuovi percorsi e spazi per visitare il Cenacolo di Leonardo da Vinci in Santa Maria delle Grazie a Milano. Il progetto del nuovo percorso, messo a punto dal Politecnico di Milano, necessita di un milione e 800mila euro. L'obiettivo è rendere più agevole e completa l'esperienza di visita del Cenacolo.

800mila euro arrivano da Investindustrial Fooudation, una fondazione creata dalla famiglia Bonomi, a cui si aggiunge il finanziamento di un milione di euro garantito dal Ministero della Cultura attraverso i fondi del Pnrr. Per razionalizzare il flusso dei visitatori, il progetto prevede di 'addossare' al Refettorio un nuovo ambiente, coperto e climatizzato, che garantirà spazi maggiori per attività come l'accoglienza dei gruppi, la preparazione della visita, i laboratori didattici.

"Il percorso di visita che, grazie all'apporto finanziario congiunto di Pnrr e di Investindustrial Foundation, sarà possibile concretizzare, consentirà una migliore organizzazione dei flussi, una visita più completa e piacevole al Cenacolo perché più fluida, innalzando ulteriormente i livelli di sicurezza ambientale necessari per tutelare i dipinti del Refettorio", afferma la direttrice del Cenacolo, Emanuela Daffra. "Per una famiglia con origine a Milano nell'Ottocento, partecipare al rinnovamento della città è un onore e un privilegio, ma è soprattutto un dovere", aggiunge Andrea Bonomi, fondatore di Investindustrial Foundation. I lavori saranno avviati entro il 30 giugno del 2025. La conclusione è prevista non oltre la fine del 2026.