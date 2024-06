Più di 2.300 persone senza dimora a Milano

A Milano lo 0,17% della popolazione cittadina è senza dimora. In cifre si tratta di 2.343 persone. Lo si evince dalla rilevazione "Raccontami2024", sui senza dimora, promossa dal Comune e realizzata a febbraio insieme a Fondazione Rodolfo Debenedetti.

I senza dimora rintracciati sono uomini per l'83% e stranieri d'origine per il 76%. Il 60% ha meno di 45 anni. Il 22% ha dichiarato di avere un lavoro retribuiti ma è proprio la mancanza di un lavoro a causare la condizione di senza dimora per la maggior parte delle persone intervistate: il 64%. Uno su tre, il 37%, ha subito uno sfratto, mentre uno su cinque, il 21%, dichiara gravi problemi di salute.

Le persone ospitate nelle strutture d'accoglienza sono 1.550. Nei giorni della rilevazione, ricordiamo a febbraio dunque d'inverno, il 20% dei posti in queste strutture era libero. Il 31% dei senza dimora rintracciati in strada si trovava in centro, all'interno del Municipio 1. Il 65% degli stranieri non aveva permesso di soggiorno. "Leggi obsolete sull'immigrazione", ha commentato Lamberto Bertolé, assessore al welfare, "che creano illegalità e mettono le persone in pericolo. Chi non ha il permesso di soggiorno spesso preferisce per timore non accettare l'ospitalità nei centri accoglienza".