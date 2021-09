Cos'è questa storia di una centrale nucleare in Lombardia

Suona l'allarme rincari bollette. Nei prossimi mesi, infatti, le famiglie italiane potrebbero trovarsi a pagare centinaia di euro in più per le forniture. Gli aumenti previsti per l'autunno, secondo il ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, viaggerebbero al momento attorno al 40% per l'elettricità e al 31% per il gas, in parte giustificati dall'aumento del costo delle materie prime.

E allora cosa fare? L'ultima idea è quella di costruire una centrale nucleare in Italia per avere energia "di casa", chiaramente con prezzi più contenuti. E una voce, importante, scommette sulla Lombardia. "Costruire una centrale nucleare in Lombardia? E che problema c'è?", ha detto senza troppi giri di parole il leader della Lega, milanese, Matteo Salvini.

Parlando a Radio Anch'io su Rai Radio Uno, ha continuato: "Ci sono centrali nucleari nei pieni centri storici di tante città", ricordando "la presenza di centrali nucleari in tanti Paesi europei". Quindi, ancora il numero uno del Carroccio: "Ha senso andare ancora avanti così, importando l'energia elettrica e pagando la bolletta più cara?".

"La Svezia di Greta ha 8 centrali", ha sottolineato Salvini, riferendosi all'attivista per l'ambiente Greta Thunberg. "Ci sono centrali nei centri storici di grandi città: a Copenaghen c'è un termovalorizzatore in centro città, con una pista di sci. L'Italia è l'unico Paese del G8 senza nucleare, oggi sono funzionanti 128 centrali nucleari, di cui 58 in Francia", ha rimarcato il leader leghista.



L'aumento delle bollette, per Salvini, "è il prezzo della transizione green imposta a tappe e tasse forzate dalle Ue sulla testa delle azienda italiane che sono all'avanguardia. Chi paga 100 euro, la maggior parte non è l'energia, ma costi di trasporto, costi delle emissioni della Ue, l'Iva". La soluzione sarà una centrale nucleare in Lombardia?