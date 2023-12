Salvini ha detto (ancora una volta) che Milano dovrebbe avere una centrale nucleare

Per il momento non c'è nulla di concreto. Non c'è un progetto, ma solo un'idea. Un'idea che ciclicamente torna a tenere banco. Ed è quella di costruire una centrale nucleare a Milano. L'ipotesi è stata rilanciata, ancora una volta, dal vicepremier Matteo Salvini nel pomeriggio di venerdì 15 dicembre quando il leader della Lega ha affrontato il discorso a "L'Italia dei sì - 2023 - 2032, Progetti Grandi" a Mind.

"La sfida del futuro è quella del nuclare - ha detto il ministro delle infrastrutture -. Il dibattito non è pro o contro il nucleare. Oggi in Europa ci sono 128 centrali nucleari. Il resto del mondo corre. Il totale dei reattori funzionanti, nel mondo, è di 437 in 32 diversi Paesi. 56 sono i reattori ora in costruzione". "C'è molto la sindrome 'nimby'. Io per primo dico 'perché non costruire il 57esimo reattore a Milano?' Sono sicuro che sia un'energia pulita e sicura", ha aggiunto Salvini.

Non è la prima volta Salvini dice che Milano potrebbe avere una centrale nucleare. La prima volta che affrontò il tema era nel giugno del 2022 quando al governo c'era Mario Draghi. A ottobre il leader della Lega era tornato a parlare dell'impianto durante un convegno sul tema. "Non riesco a capire se è una battuta o lo dice davvero, è chiaro che non è certamente nei nostri programmi - aveva detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Non gli ho parlato, ma quando ci siamo visti non me ne ha fatto cenno".