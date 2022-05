Entra in funzione lo 020205, il centralino per gli ucraini finanziato da 'Sheva'

E' attiva da lunedì 16 maggio l'infoline in lingua ucraina per fornire un supporto ai rifugiati scappati dalla guerra nel loro paese, fornire informazioni e mappare i bisogni per poi costruire le risposte più adeguate. Il centralino telefonico (020205) è stato presentato a metà aprile dal sindaco di Milano Beppe Sala e dall'ex campione del Milan Andrij Shevchenko, che lo ha finanziato attraverso una donazione di 60 mila euro al fondo Milano Aiuta l'Ucraina, istituito da Fondazione di Comunità Milano.

Il numero telefonico è operativo con operatori madrelingua dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. Servirà a fornire ascolto e orientamento integrato con i servizi del comune e delle reti territoriali. Gli operatori lavoreranno su tre postazioni, con l'obiettivo di raccogliere le richieste e realizzare una mappatura dei bisogni.

Grazie a questo lavoro, nei prossimi mesi si potranno organizzare attività mirate a rispondere alle esigenze emerse. Attraverso l'infoline, lo scopo è quello di includere i nuovi arrivati nel tessuto cittadino e promuovere un'integrazione di cui possano trarre beneficio tutti. Oltre al telefono sarà possibile, in alcuni casi, prendere un appuntamento di persona.