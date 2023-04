Aperte le iscrizioni per i centri estivi a Milano

Sono aperte da mercoledì 12 aprile (e fino a mezzogiorno di mercoledì 26 aprile) le iscrizioni ai centri estivi e case vacanze per l'estate del 2023 del Comune di Milano, le cui attività sono state confermate con il reperimento dei fondi necessari approvando il bilancio di previsione. I servizi dell'estate saranno attivi dal 12 giugno al 21 luglio in città. Unica condizione per poter effettuare le iscrizioni, essere in regola con i pagamenti dei servizi di refezione scolastica, pre e post scuola, nonché dei centri estivi degli anni precedenti, oppure dopo aver sanato le insolvenze.

Per i centri estivi, in 32 sedi distribuite in tutta la città (solo il Municipio 1 ne ha una sola, in via Ariberto), saranno accolti 4mila alunni della scuola primaria. I periodi che si possono prenotare sono tre: 12-23 giugno, 26 giugno-7 luglio, 10-21 luglio. Le famiglie possono fare richiesta per uno, due o tre periodi. Per gli ultimi due periodi saranno aperte iscrizioni tardive dal 24 al 31 maggio, se ci saranno posti liberi.

Per i soggiorni in case vacanza, aperti ai bambini dai 6 ai 14 anni (primarie e secondarie di primo grado), i turni saranno sei, di 12 giorni ciascuno, con partenze dal 12 giugno al 21 agosto a Ghiffa (Vb), Marina di Massa (Ms), Pietra Ligure (Sv), Vacciago (No) e Zambla Alta (Bg).