Il Comune di Milano (per il momento) non garantisce i centri estivi nel 2023

Battaglia in consiglio comunale, a Milano, sui centri estivi in vista dell'estate del 2023. Per il momento la giunta preferisce non garantirli, almeno in sede di bilancio preventivo. Della cosa si è dibattuto lunedì in aula a Palazzo Marino, per via di un emendamento al bilancio, presentato da Fratelli d'Italia e poi bocciato, con cui si chiedeva di garantire il servizio dei centri estivi comunali per l'estate del 2023. Secondo il capogruppo di Fdi Riccardo Truppo "sono servizi essenziali per la cittadinanza: permettono a tanti genitori lavoratori di affrontare l'estate nel modo migliore quando le scuole chiudono".

Secondo Fdi, in un bilancio da 3,5 miliardi di euro non è difficile trovare "qualche milione" per i centri estivi: "Non si hanno le idee chiare sulle reali esigenze dei cittadini e di chi non riesce più a vivere in una città elitaria, esclusiva", ha concluso Truppo. L'assessora all'educazione Anna Scavuzzo ha ammesso che la giunta non riesce in questo momento a garantire i centri estivi, pur condividendo che si tratti di un servizio molto importante.

Scavuzzo se l'è presa con lo Stato, ricordando che "le nostre richieste" di maggiori stanziamenti per la città di Milano "hanno visto sorde tutte le istituzioni con cui abbiamo ragionato", e ha affermato che "in questo momento le risorse non garantiscono una copertura adeguata" all'attivazione dei centri estivi comunali, ricordando di avere lavorato con priorità per "finanziare gli asili nido e le materne comunali, permettendo le iscrizioni a pieno regime".

Da qui in poi la giunta ragionerà invece su centri estivi e case vacanza. Secondo Scavuzzo, "laddove ci sarà la possibilità di attingere alle risorse che abbiamo per garantire i centri estivi, lo faremo". L'appuntamento è tra qualche mese.