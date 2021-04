Aperte le iscrizioni per i centri estivi, chi può partecipare e come registrarsi

Al via le iscrizioni per i centri estivi delle scuole primarie di Milano

Iscrizioni aperte. A partire da oggi giovedì 22 aprile e fino alle ore 12 del 3 maggio sarà possibile fare domanda per partecipare ai centri estivi per le scuole primarie organizzati, nelle sedi di 40 istituti scolastici, dal comune di Milano.

Ad annunciarlo è stato proprio palazzo Marino, che ha sottolineato che "si tratta di un’offerta ludico ricreativa che nel periodo estivo garantisce occasioni di gioco, di socializzazione e di scambio per i più piccoli e supporta le famiglie nella conciliazione vita lavoro, attraverso un programma stimolante di attività in strutture dotate di spazi adeguati anche e soprattutto all'aperto".

Possono iscriversi i bambini che hanno frequentato le scuole primarie di Milano nell'anno scolastico 2020/2021 e i bambini residenti a Milano che hanno frequentato le scuole primarie dell'hinterland.

I centri estivi saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 16:30, con la possibilità di chiedere al momento dell’iscrizione l’estensione dell’orario alla mattina, dalle 7:30 alle 8:30, e al pomeriggio, dalle 16:30 alle 18.

"Le attività si svolgeranno nell'arco di tre periodi della durata di 10 giorni - dal 14 giugno al 25 giugno, dal 28 giugno al 9 luglio, dal 12 luglio al 23 luglio – e sarà possibile iscriversi per uno o più periodi. Dal 21 al 26 maggio, inoltre, verranno riaperte le prenotazioni esclusivamente per gli ultimi due periodi a disposizione, compatibilmente con i posti ancora disponibili", hanno fatto sapere dal comune.

"I residenti nel Comune di Milano potranno usufruire della procedura d’iscrizione online sul sito, accedendo tramite un’utenza Spid. Per i non residenti o per chi ha chiesto ma non ancora ottenuto la residenza, è possibile la prenotazione telefonica attraverso il Contact center 020202. L’ordine cronologico di prenotazione non costituisce diritto di priorità nell'assegnazione", hanno chiarito dall'amministrazione.

"Nella formazione delle graduatorie la precedenza verrà assegnata alle famiglie residenti nel Comune di Milano", ha concluso il comune. Gli elenchi delle assegnazioni verranno pubblicati sulla pagina web dedicata nella seconda decade del mese di maggio per le prenotazioni effettuate entro il 3 maggio e nella prima quindicina del mese di giugno per le prenotazioni effettuate entro il 26 maggio.