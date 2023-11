Merlata Bloom, quel parere negativo di 11 anni fa su bus e parcheggi

Parcheggi e mezzi pubblici insufficienti, viabilità disastrosa. Sì, parliamo di Merlata Bloom, il nuovo centro commerciale inaugurato da qualche giorno nel quartiere di Cascina Merlata, al Gallaratese. Ma non è una constatazione 'ex post'. È ciò che sosteneva il consiglio di zona 8 (ora municipio 8) nel lontano 2012, undici anni fa, dando parere negativo al permesso di costruire il centro commerciale. E lo faceva con un'ampia maggioranza che, oltre al centrosinistra, includeva per quel parere anche la Lega.

"Dispiace sentirsi una Cassandra, ma tutto quello che avevamo previsto in quegli anni, in relazione sia al quartiere in generale sia al centro commerciale, si sta avverando", afferma ora a MilanoToday Simone Zambelli, all'epoca presidente della zona. I consiglieri del 'parlamentino' evidenziavano, nel 2012, in particolare due aspetti problematici. Il primo era quello dei parcheggi: nel progetto, i circa 35mila metri quadrati sotterranei di parcheggio concorrevano al "reperimento di aree pubbliche". "Tale definizione non può avere vera valenza pubblica - si legge nella delibera del 2012 - in quanto, nell'intorno del centro commerciale, non vi sono reali condizioni affinché possa essere considerato pubblico parte del parcheggio", anche perché le residenze previste contenevano "adeguate disponibilità di posti auto".

Il secondo aspetto era quello del trasporto pubblico. All'epoca era già chiaro che non sarebbe stata realizzata la linea di collegamento tra Molino Dorino e Roserio, per il venire a mancare della Città della Salute nei pressi dell'ospedale Sacco (si era infatti deciso di realizzarla a Sesto San Giovanni). Così, però, il futuro centro commerciale sarebbe rimasto praticamente senza trasporto pubblico. Attualmente esiste la linea di bus 35 che, però, ha tempi d'attesa tra 16 e 20 minuti a seconda della fascia oraria. Tempi ritenuti gravemente insufficienti da tutto il quartiere, che si è visto "inondato" di auto private fin dal giorno d'apertura del centro commerciale.

"Avevamo proposto, inascoltati, un prolungamento della linea tranviaria dal Cimitero Maggiore", ricorda ora Zambelli: "Quello che va capito è che l'istituzione locale, la nostra in questo caso, se dice di no, e soprattutto se lo fa con un'ampia maggioranza politicamente trasversale, non lo fa per dire di no a ogni costo, ma perché, stando vicino al territorio, ha un occhio più attento a quello che potrebbe succedere".