Il nuovo centro commerciale e il caos parcheggi: "Rischio sosta selvaggia e paralisi del quartiere"

A.A.A. parcheggi cercasi. Il nuovo centro commerciale di Milano, il mall Merlata bloom inaugurato mercoledì in pompa magna, ha un problema, e non da poco, con i parcheggi e la viabilità. Proprio mercoledì, prima nell'anteprima riservata alla stampa al mattino e poi al taglio del nastro ufficiale nel pomeriggio, il quartiere è finito completamente nel caos a causa dell'afflusso alla struttura.

Sul tema è quindi intervenuta la presidente del Municipio 8, Giulia Pelucchi, che in sostanza ha chiesto al comune di intervenire per tutelare i residenti. "Per l’inaugurazione di oggi sono stati messi a disposizione 6 equipaggi della polizia locale di Milano, personale sottratto ad altre attività. Da questa mattina stiamo raccogliendo filmati e foto del traffico in tilt anche per l’assenza di segnaletica", ha scritto mercoledì sul proprio profilo social.

"Credo che il comune di Milano debba chiedere all’operatore fino al periodo dei saldi, almeno nei festivi, che predisponga personale ad hoc o che si faccia carico del costo del personale pubblico affinché siano scongiurate la sosta selvaggia e la paralisi del quartiere", la sua idea.

"É giusto che sia il pubblico a pagare per gli interventi privati? Come sulla questione dei parcheggi il comune di Milano deve rivendicare i diritti che ha in favore dei cittadini. Parallelamente si deve chiudere nel più breve tempo possibile la convenzione dei parcheggi, 45.000 metri quadrati già asserviti ad uso pubblico, incremento della linea 35 e tracciatura dell’ambito di sosta a raso, ulteriore garanzia a tutela dei residenti dato che anche i dipendenti del centro non hanno stalli riservati e si riversano sui parcheggi a raso del quartiere. Il materiale raccolto - ha concluso Pelucchi - verrà girato domenica sera a tutti i settori competenti, prima dell’aggiornamento di lunedì al termine del monitoraggio di questi giorni".