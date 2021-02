Milano a misura di donna: apre un altro centro dedicato a vittime di violenza (ma non solo)

Milano ha un nuovo "centro donna". Ha aperto mercoledì in via Savoia, alla presenza - virtuale - del sindaco Giuseppe Sala e di Daria Colombo, delegata alle pari opportunità di genere, lo spazio dedicato alle donne e alle famiglie del comune di Milano nel municipio 5.

L'obiettivo di palazzo Marino resta sempre lo stesso: avere un centro per ognuno dei municipi. "Il primo - ripercorrono dall'amministrazione - ha aperto i battenti a maggio 2018 al Gallaratese, in via degli Appennini, seguìto, a fine novembre dello stesso anno, dallo spazio di viale Faenza, alla Barona. Nel novembre del 2019 è stato inaugurato il Centro del Municipio 2, ubicato in via Sant’Uguzzone, e a luglio 2020 quello in via Narni, nel cuore del quartiere Crescenzago Rizzoli".

"In questi anni si sono rivolti alle quattro strutture oltre 660 donne. In particolare, sono circa 80, con percorsi già conclusi o in corso, le donne che, intercettate attraverso i servizi offerti dai centri, hanno poi rivelato di essere vittime di violenza: grazie agli sportelli antiviolenza e di counseling è stato possibile aiutarle e indirizzarle verso strutture specializzate - spiegano dal comune -. Oltre 150 quelle che hanno usufruito dei servizi di orientamento al lavoro, corsi di italiano per straniere, educazione finanziaria e informatica. Tantissime quelle che hanno scelto gruppi per arricchire il proprio tempo libero con corsi teatrali, di scrittura, di lavoro a maglia, cineforum". "Sostenere le donne - prosegue palazzo Marino in una nota - vuol dire anche offrire servizi rivolti ai loro bambini. Ecco allora il doposcuola, i laboratori per i più piccoli e la summer school", che ha permesso di seguire più di 130 bambini e "che, durante i mesi dell’emergenza pandemica, hanno rappresentato un presidio fondamentale per le famiglie".

“Il progetto di realizzare un Centro Milano Donna in ognuno dei nove Municipi - il commento del sindaco, Giuseppe Sala - compie un nuovo importante passo avanti. Con la nuova sede in via Savoia raggiungiamo quota cinque, ideale giro di boa che potrà portarci nei prossimi mesi alla fine del percorso iniziato tre anni fa. I centri già aperti si sono rivelati non solo luogo di servizi e prossimità per le donne e le famiglie ma, soprattutto in questo ultimo periodo segnato dalla pandemia, nuovi punti di riferimento della grande rete di solidarietà messa in campo a beneficio di tutti i cittadini. Grazie a tutti e tutte coloro che hanno lavorato per rendere possibile questa nuova apertura”.

“Questo nuovo traguardo mi rende particolarmente felice – ha detto Daria Colombo, alla cui iniziativa si deve la nascita del progetto –, non solo perché un nuovo centro si aggiunge alla rete dei quattro già attivi in città, ma anche e soprattutto perché, in un momento così difficile per le famiglie e per le donne in particolare, sarà un punto di riferimento concreto. Il Centro è stato affidato tramite bando dal Municipio 5 a Telefono Donna e sono certa che saprà contribuire a migliorare l’inclusione delle donne, il loro senso di autoefficacia, la loro partecipazione attiva alla vita della città. Siamo convinti che la creazione dei Centri Milano Donna, con i loro servizi anche per i bambini, gli adolescenti, gli anziani, oltre a essere utile per le donne offra indirettamente un aiuto alle famiglie e quindi alla società”.