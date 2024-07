La Lombardia finanzia con 120mila euro il Centro Geofisico Prealpino

Regione Lombardia ha stanziato 120mila euro per il Centro Geofisico Prealpino, con l'obiettivo di assicurare la continuità delle attività, di rilevante valore scientifico, anche in ambito sismico e previsione metereologica. La delibera approvata è stata proposta dall'assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, di concerto con l'assessore all'Ambiente e clima, Giorgio Maione.

Il Centro Geofisico Prealpino ha sede a Varese, nella Dacia di Villa Baragiola, svolge importanti attività di monitoraggio, previsione e prevenzione. Gestisce numerose stazioni meteorologiche e un sensore della rete di sorveglianza sismica, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). I fondi saranno erogati da Arpa Lombardia.

"Risorse utili - ha detto l'assessore La Russa - per una realtà di eccellenza. Questo finanziamento rappresenta un impegno concreto della Giunta regionale per garantire la continuità delle attività di monitoraggio sismico e meteorologico, fondamentali per la sicurezza e la protezione del nostro territorio. Il Centro Geofisico Prealpino svolge un ruolo cruciale nella prevenzione e nella previsione di eventi naturali. Il loro lavoro non solo arricchisce il patrimonio scientifico della nostra regione, ma fornisce anche dati e analisi indispensabili per la Protezione civile e la salvaguardia dei cittadini. Il nostro obiettivo è quello di continuare a supportare e potenziare le attività del Centro garantendo sempre un altissimo livello di competenza e professionalità".

"Non c’è tutela ambientale - ha concluso l'assessore Maione - senza supporto dei dati scientifici. Per questo la Regione investe in ricerca e nella tutela di realtà di eccellenza come il Centro Geofisico Prealpino. In un’epoca di cambiamenti climatici il lavoro di questo centro è fondamentale anche per informare in tempo reale istituzioni e cittadini".