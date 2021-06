Un centro di ricerca sulle malattie infettive nascerà in Lombardia

In Lombardia verrà costituito un centro nazionale per le malattie infettive. Un elemento appena introdotto nella procedura di modifica della legge sanitaria regionale, la n. 23 del 2015, su proposta dell'assessora al Welfare Letizia Moratti. La legge è in corso di modifica da parte della commissione sanità che, nei prossimi mesi, effettuerà diverse audizioni per arrivare a un testo da sottoporre al consiglio regionale.

La pandemia covid ha messo in luce alcune criticità e carenze dell'impianto sanitario attuale. "Per fronteggiare la presente e le future pandemie - spiega Moratti - serve un Ccentro di ricerca transnazionale che identifichi i nuovi meccanismi di malattia, che monitori le basi della resistenza agli antibiotici e integri sotto il termine di 'One Health' le esigenze del mondo produttivo, della medicina veterinaria e della tutela dell'ambiente". Inseriti nella modifica della legge anche elementi a rinforzo dell'uso di discipline sportive nelle terapie di riabilitazione medica; di potenzialmento di multidisciplinarietà e multi-professionalità nei percorsi di cura; di valorizzazione del ruolo delle farmacie nell'ambito della sanità territoriale; di ulteriore capillarizzazione dei servizi di salute e soccorso nelle località di montagna.