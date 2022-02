Sgombero al Centro sociale Galipettes di Milano

Sgomberato il centro sociale occupato Galipettes di Milano. Nella mattinata di mercoledì 9 febbraio polizia di Stato e carabinieri sono intervenuti al 44 di via Ravenna per liberare gli spazi.

Al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine erano presenti una quindicina di persone, ma nessuno ha opposto resistenza e le operazioni di sgombero si sono potute svolgere senza problemi.

"La polizia si è presentata in forze alla porta di casa di due compagne in via Ravenna 44 per sgomberarla - si legge sulla pagina Facebook Galipettes occupato -. (...) Nelle ultime settimane stiamo nuovamente assistendo ad un'intensificazione degli sgomberi, settimana scorsa in Ticinese, oggi in Corvetto".

"Chiamiamo un appuntamento solidale per rispondere allo sgombero questa sera alle ore 18 in piazzale Gabrio Rosa - continua il post del centro sociale -. Resistiamo agli sgomberi!".

Lo scorso 2 febbraio un centinaio di persone avevano dato vita a un corteo di protesta dopo che si erano registrati alcuni momenti di tensione tra la polizia, intervenuta in via Gola per liberare una casa Aler occupata fino al giorno prima da un uomo finito in manette, e alcuni esponenti di Cuore in Gola, che avevano cercato di ostacolare le operazioni.