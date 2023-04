Prova a entrare nella villa di Berlusconi: "È mio padre"

Ha cercato di irrompere nella Villa San Martino di Silvio Berlusconi urlando "papà, papà", ma è stato fermato e bloccato. Protagonista dell'episodio un 48enne che in passato sarebbe stato in cura per problemi psichiatrici.

L'uomo è arrivato con la sua Bmw X2 ai cancelli della villa, ha ignorato l'ordine di fermarsi, ha proseguito fino al retro della dimora e infine ha aggredito un carabiniere di Monza impegnato nel servizio di vigilanza fissa davanti alla residenza. Nel frattempo, urlava "papà, papà" rivolgendosi all'ex presidente del consiglio, il quale intanto si trovava ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. L'episodio si è verificato nella mattinata di mercoledì 26 aprile.

I militari sono intervenuti per fermare il 48enne e nella colluttazione uno di loro ha riportato traumi al ginocchio dopo essere caduto per terra. Contenuto, l'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Giovedì 27 aprile per lui è arrivato il processo per direttissima al Tribunale di Monza. Originario del Trentino e incensurato, il 48enne è domiciliato a Bergamo. Davanti al giudice, ha dichiarato di essere un consulente gestionale, per poi avvalersi della facoltà di non rispondere sui fatti contestati.