Milano, la cerimonia per gli Ambrogini d’oro sarà a porte chiuse ma in streaming

La cerimonia di consegna delle Benemerenze Civiche del Comune di Milano, più note come Ambrogini d’oro, quest’anno non sarà aperta al pubblico ma trasmessa online in diretta video. Nel rispetto delle norme anti-Covid il 7 dicembre, festa di Sant’Ambrogio, la Sala Alessi di Palazzo Marino sarà infatti riservata ai premiati. L’evento potrà però essere seguito sul sito del Comune di Milano.

Gli Ambrogini del 2020

Nel 2020, la Commissione per la concessione delle civiche benemerenze ha selezionato quattro medaglie d'oro alla memoria, quindici medaglie d'oro e venti attestati di civica benemerenza. I prescelti, come da tradizione, saranno insigniti del riconoscimento il prossimo 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio.

Un riconoscimento particolare, da tutti condiviso, è quello nei confronti degli operatori sanitari caduti sul lavoro a causa del Covid-19. Per loro la Grande Medaglia d'Oro, un premio particolare di riconoscimento della città verso gli "eroi" che hanno compiuto fino in fondo il loro dovere di medici, infermieri, operatori della sanità, nell'anno della pandemia Sars-CoV2.

Premiati, tra gli altri, Fedez e Chiara Ferragni, che si sono distinti per la raccolta fondi a favore della creazione di un nuovo reparto di terapia intensiva al San Raffaele, ma anche per altre iniziative di solidarietà. Tra le medaglie d'oro troviamo anche il cantautore Fabio Concato, l'ex direttore del Piccolo Teatro Sergio Escobar (che ha terminato il suo lungo mandato proprio nel 2020), il promoter Claudio Trotta e il presidente di Fondazione per la Solidarietà (ed ex capo della Compagnia delle Opere) Giorgio Vittadini.

Ancora, troviamo suor Anna Alfieri (presidente dell'Istituto Marcelline), il navigatore Ambrogio Beccaria (primo italiano a vincere la Transatlantica), Cosima Buccoliero (presidente delle carceri di Bollate e Beccaria minorile), Loredana Bulgarelli (deportata ad Auschwitz), Elisabetta Dejana (biologa e ricercatrice oncologica), Ernesto Emanuele (presidente di Famiglie Separate Cristiane), Susanna Mantovani (docente di pedagogia in Bicocca e membro della commissione di beneficenza di Fondazione Cariplo), Vincenzo Maria Mazzaferro (chirurgo oncologico dell'Istituto dei Tumori), Gigi e Gabriella Pedroli (creatori e animatori del Centro dell'Incisione sul Naviglio Grande), Antonietta Romano Bramo (partigiana).

Tra le medaglie alla memoria, ricordati Beppe Allegri e Mauro Resmini, i due tassisti milanesi stroncati dal Coronavirus. E poi Cristina Cattafesta, tra le fondatrici della Casa delle Donne Maltrattate, morta a 64 anni. Nel 2018 era stata arrestata in Turchia durante il suo ruolo di osservatrice alle elezioni. Infine Raffaele Masto, giornalista e inviato di Radio Popolare, morto a 66 anni di Coronavirus.

Medaglia d'oro alla memoria

Operatori sanitari caduti sul lavoro per Covid (Grande Medaglia d'Oro)

Allegri Beppe e Resmini Mauro

Cattafesta Cristina

Masto Raffaele

Medaglia d'oro

Alfieri suor Anna Monia

Beccaria Ambrogio

Buccoliero Cosima

Bulgarelli Loredana

Concato Fabio (Fabio Piccaluga)

Dejana Elisabetta

Emanuele Ernesto

Escobar Sergio

Ferragni Chiara e Lucia Federico Leonardo (Fedez)

Mantovani Susanna

Mazzaferro Vincenzo Maria

Pedroli Gigi e Gabriella

Romano Bramo Antonietta

Trotta Claudio

Vittadini Giorgio

Attestati

Associazione Agiamo

Associazione Fimaa - Milano Lodi Monza Brianza

Associazione Francesco Realmonte Onlus

Associazione Caf Onlus

Bertazzoni Daniela

Centro ippico lombardo

Distretto Rotary 2041

Fernandez isabel

Fondazione Ismu

Liuzzi Gianni Susy

Mamme a scuola Onlus

Milano Aiuta

Ordine dei tecnici Tsrm e Pstrp

Progetto Dama Ospedale San Paolo

Selvaggi Giuseppe

Terzo Reparto Mobile - Polizia di Stato

Trasmissione radiofonica 37e2

Urbanfile

Vezzini Gino

Vigezzi Brunello