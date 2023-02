10mila vittime delle foibe: l'omaggio a Milano

Si è celebrata, anche a Milano, la Giornata del ricordo dei martiri delle foibe, istituita nel 2004. Alla cerimonia, che si è svolta venerdì mattina in piazza Repubblica, presso il monumento che ricorda i martiri, e poi a Palazzo Marino con un incontro con le associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, hanno partecipato diverse autorità.

"Come ogni anno siamo qua perché è giusto", ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala in piazza Repubblica: "Fin dall'inizio del mio mandato ho sentito il ricordo della tragedia delle foibe come un dovere. Questa stele, che è anche molto bella, è stata inaugurata sotto il mio mandato. Ovviamente era una storia lunga, con il contributo di tanti. Tutte le ferite così importanti non si rimarginano mai, ma quello che vedo è che anche il popolo istriano, della Dalmazia, credo che riconosca che sempre di più il paese abbia preso consapevolezza. Non era così, diciamo la verità, una decina d'anni fa: qualcosa è cambiato".

Presente anche il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che si è augurato che il Festival di Sanremo "dedichi qualche secondo a questa pagina tragica di storia italiana. Si devono ricordare queste centinaia di migliaia di italiani massacrati, trucidati e costretti a scappare solo perché italiani e non comunisti''.

Tra i politici di Regione Lombardia, l'assessore alla sicurezza Romano La Russa, che è anche vice coordinatore regionale di Fratelli d'Italia: "Rendiamo omaggio - ha detto - alle oltre 10mila vittime delle foibe, torturate e gettate, spesso ancora vive, nelle cavità rocciose dell’altopiano del Carso, colpevoli solo di essere italiane o di opporsi all’espansionismo comunista di Tito. Pagine terribili della storia della nostra patria che, per motivi ideologici, i governi precedenti hanno colpevolmente nascosto per non disturbare forze straniere e nazionali, succubi dei partiti comunisti che hanno e, ancora in parte continuano, a celare e ignorare questa grande tragedia italiana".

Sempre venerdì mattina, in prefettura è stata consegnata una medaglia (conferita dal presidente della Repubblica) a Vittorio Manfreda in riconoscimento del sacrificio del padre Gino: "Nativo di Monteroni di Lecce, maresciallo dei carabinieri, fu prelevato ai partigiani slavi di Vidavera (Abbazia-Fiume), scomparve senza lasciare traccia. Presumibilmente infoibato". Alla cerimonia hanno partecipato il prefetto di Milano Renato Saccone e il sindaco di Milano Giuseppe Sala.