Giardino dei Giusti, svelate le nuove targhe

A Milano sono stati onorati oggi i nuovi Giusti. La cerimonia si è tenuta al Giardino di Monte Stella. Sono quattro i nomi che sono stati aggiunti nella giornata di oggi, 6 marzo. Tra loro non c'è Alexej Navalny, per cui non si è fatto in tempo, ma con tutta probabilità verrà proposto il prossimo anno. L'iniziativa è stata curata dall'Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano di cui fanno parte la Fondazione Gariwo, il Comune e l'Unione delle comunità ebraiche italiane.

I nuovi Giusti sono Altiero Spinelli, padre dell'Unione europea morto nel 1986 a Roma. Vera Vigevani Jarach, scrittrice e attivista di 96 anni tra le madri di Plaza de Mayo in Argentina. Jurij Dmitrev, storico e attivista russo che per anni ha raccontato la repressione stalinista. Infine, Narges Mohammadi, attivista iraniana che dal 2016 è imprigionata nel suo paese, vincitrice nel 2023 del premio Nobel per la pace per la sua battaglia contro l'oppressione delle donne in Iran.

Durante la cerimonia sono state consegnate le pergamene in onore dei tanti Giusti segnalati dai cittadini. "Stiamo attraversando un momento storico drammatico", ha detto la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi, riferendosi alle guerre Russia-Ucraina e Israele-Palestina. "In tempi come questi bisogna rifarsi ai migliori esempi dell'umanità, quelle persone che hanno messo la giustizia, la pace e la solidarietà al centro della loro vita", ha spiegato.