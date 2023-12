Milano ricorda la strage di piazza Fontana: dalla folla l'urlo "viva l'Italia antifascista"

Il giorno del ricordo. Il giorno del dolore per una delle ferite più profonde della città. Milano oggi ricorda la strage di piazza Fontana, con un corteo istituzionale che è partito da piazza Scala per il 54° anniversario dell'attentato di estrema destra. Dalla folla qualcuno ha gridato "Viva l'Italia antifascista", un chiaro rimando all'urlo lanciato alla Prima della Scala dal giornalista e loggionista Marco Vizzardelli, poi identificato dalla polizia.

Alla marcia per commemorare i 17 morti e 88 feriti della banca nazionale dell'agricoltura, il sindaco Giuseppe Sala - in prima fila con in mano lo striscione dedicato alle vittime -, il segretario Provinciale dell'Anpi Roberto Cenati, il segretario della Camera del Lavoro di Milano Luca Stanzione.

Un centinaio le persone in corteo. Tanti i partecipanti dell'Anpi, che portano sulle spalle la bandiera dell'Italia e la scritta per i partigiani. Nel corteo anche Pd, Rifondazione Comunista, Cgil, Uil e Arci con le proprie bandiere. Diversi gli stendardi dei vari comuni vicini. Alle 16.37, ora in cui avvenne la deflagrazione, la deposizione delle corone in piazza Fontana.

"Penso che non ci siano grandi spazi, in fondo sono sempre mezze dichiarazioni quelle che sentiamo e credo che sarebbe invece auspicabile una dichiarazione di presa di distanza", ha detto Sala a margine della cerimonia rispondendo a chi gli ha chiesto se la premier Giorgia Meloni dovrebbe fare qualche passo in più verso l'antifascismo. "Ma non solo per la storia del Paese - ha aggiunto -, perché quando ci guardiamo in giro anche nelle nostra cara vecchia Europa, non possiamo dire che non ci siano segnali di fascismo montante. Quindi non dobbiamo drammatizzare, ma dobbiamo responsabilizzare e non dobbiamo mai finire di ricordare il dramma che il fascismo è stato per il nostro continente".