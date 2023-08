Tutti i certificati in bollo disponili anche online nell'anagrafe

È ora possibile richiedere e scaricare dal portale dell'Anagrafe nazionale della Popolazione Residente (Anpr: https://www.anagrafenazionale. interno.it/servizi-anagrafici/ certificati/ ) un certificato in bollo per sé o per una persona del proprio nucleo familiare.

Con questa nuova funzionalità, attiva dal 2 agosto, resa possibile grazie all’attivazione del collegamento fra l’area riservata di Anpr e PagoPA, cittadine e cittadini hanno la possibilità di ottenere online anche certificati anagrafici in bollo, in aggiunta a quelli in carta semplice (cioè esenti da bollo), senza doversi recare fisicamente in Anagrafe.

Anpr è la banca dati unica del Ministero dell’Interno che raccoglie le informazioni dei cittadini residenti in Italia e iscritti all'Aire, a cui si accede in qualunque momento e ovunque ci si trovi con la propria identità digitale (Spid, Cie, Cns), e dalla quale è possibile scaricare quindici tipologie di certificati: