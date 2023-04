Cervo e capriolo rischiano di morire annegati nel Naviglio

Venerdì pomeriggio, un capriolo femmina che rischiava di annegare nel Naviglio al confine tra Corsico e Trezzano è stato salvato dai vigili del fuoco.

Subito dopo averlo recuperato è stato trasferito da un'operatrice dell'Enpa di Milano al Centro recupero animali selvatici (Cras) di Vanzago dove è stato rifocillato e curato. A breve, secondo i veterinari, dovrebbe rimettersi in sesto. La femmina è stata poi liberata il giorno successivo.

Non è stato l'unico episodio. Un cervo è caduto nel Naviglio verso Gaggiano ed è stato salvato. L'animale è stato tirato fuori dal corso d'acqua grazie a un intervento congiunto tra Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale Unione Fontanili. Gli agenti del Nucleo di polizia metropolitana hanno lavorato in sinergia con i colleghi e sono riusciti a soccorrere l’animale che, nella caduta, si era provocato una profonda ferita. Immediato anche per lui il suo trasporto al Cras di Vanzago, dove gli operatori hanno curato il cervo, ora sotto stretto monitoraggio prima di reintrodurlo in natura.