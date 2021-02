Il comune milanese che "cancella" i soldi contanti: da marzo pagamenti solo con il Pos

A Cesano Boscone via alla rivoluzione dei pagamenti digitali. E dovranno farlo tutti i comuni

Basta contanti. Cesano Boscone, comune di 24mila anime a sud ovest di Milano, ha annunciato mercoledì l'avvio di quella che viene definita la "rivoluzione dei pagamenti digitali". Dal 1 marzo, infatti, nel paese della provincia meneghina tutti i pagamenti per servizi ricevuti in comune dovranno essere effettuati esclusivamente tramite Pos.

"Stop, quindi, ai pagamenti in contante per tutti i servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni", si legge in un post sulla pagina Facebook del municipio, poi condiviso dal sindaco Simone Negri, che che ha parlato di "una vera rivoluzione".

"Un altro tassello nell'ambito della trasparenza a vantaggio delle cittadine e dei cittadini, che potranno pagare in modo più veloce, moderno e sicuro", hanno sottolineato dal comune.

Alla novità dovranno adeguarsi tutti i comuni e gli enti pubblici - anche se per ora l'amministrazione di Cesano è stata tra le prime ad annunciarlo -, che dal 1 marzo dovranno infatti affidarsi esclusivamente al sistema "PagoPa" introdotto dal governo per legge.

"L’obiettivo - si legge proprio sul sito di PagoPa - è quello di permettere al cittadino di scegliere metodi di pagamento moderni, a minima frizione, e al mercato di poter integrare lo strumento, aggiungendo facilmente nuovi strumenti di pagamento innovativi, rendendo il sistema più aperto e flessibile".