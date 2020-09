Darsena il cestino acquatico mangia oltre due quintali di plastica dal 'mare di Milano'

Sono 250 i chili che il dispositivo 'Seabin', un tecnologico 'cestino mangiaplastica', ha recuperato dalla Darsena di Milano sottraendoli alle acque che così sono rimaste più pulite. Il dispositivo, installato grazie a un'iniziativa di Coop e Lifegate, è capace di fagocitare mezza tonnellata di rifiuti galleggianti all'anno.

Come funziona il Seabin

Questo speciale cestino acquatico sarà operativo 24 ore su 24, sette giorni su sette, e pomperà fino a 25 mila litri d'acqua all'ora, con lo scopo di intercettare sia i rifiuti più ingombranti (gettati da persone irresponsabili) sia le nano e microplastiche e le microfibre (spesso risultato di processi industriali), mentre una piccola pompa espelle l'acqua filtrata.

Il progetto che ha permesso di realizzare Seabin si inserisce all'interno della campagna 'Le nostre acque' messa in campo da Coop a favore dell'ambiente e per ridurre la plastica. Nell'ambito del progetto di LifeGate PlasticLess, 25 Seabin saranno collocati nelle acque di mari, fiumi, laghi per ridurre l'inquinamento da plastica e microplastiche.

"Grazie al dono di LifeGate e Coop potremo eliminare chili di plastica da un luogo simbolo per tutti i milanesi - ha detto l'assessore comunale a Urbanistica e Verde Pierfrancesco Maran -. Come tutti i corsi d'acqua del pianeta anche la Darsena soffre di un problema di inquinamento legato ai comportamenti umani. Ben vengano quindi iniziative come questa, che anche grazie al contributo dell'Associazione Italiana Marinai d'Italia ci aiutano nel concreto a tenere più pulita la Darsena".

"La collocazione in un luogo così frequentato - ha sottolineato l'ad di Coop Italia Maura Latini - può anche funzionare da stimolo per sensibilizzare in positivo, pur non sostituendosi ai comportamenti corretti da adottare da parte delle persone".