Il derby della solidarietà per donare defibrillatori

Tutto pronto per la sesta edizione del Charity Derby, che nel 2023 si disputerà allo stadio di San Siro mercoledì 7 giugno. Invariata la formula: nella 'Scala del calcio' scenderanno in campo 15 giocatori per parte, che indosseranno le maglie di Milan e Inter e saranno stati reclutati in tutto il mondo attraverso la campagna di aste benefiche disponibile su CharityStars, partner ufficiale dell'evento.

Chi vestirà i colori del Milan avrà, come commissario tecnico, Angelo Carbone, mentre Evaristo Beccalossi siederà sulla panchina dei nerazzurri. L'iniziativa ha il patronato del Coni Lombardia ed è promossa anche da Elena Buscemi, nel doppio ruolo di presidente del consiglio comunale e presidente onoraria dell'associazione 'In campo con il cuore', che da sei anni promuove il derby.

L'obiettivo, come sempre, è quello di raccogliere i fondi necessari a donare e installare defibrillatori salvavita a Milano. Nel 2023 I fondi raccolti sosterranno la donazione di defibrillatori per le sezioni della polizia stradale di Milano e di un defibrillatore telecontrollato per il Parco di Trenno, per la tutela di cittadini e visitatori. "Diffondere la cultura della cardio protezione e dotare i luoghi pubblici di defibrillatori in grado di salvare vite è molto importante", ha detto Elena Buscemi, presidente del consiglio comunale.

Gianfranco Fasan, presidente di 'In campo con il cuore', ha dichiarato: “Il Charity Derby è ormai un appuntamento unico in Italia che ci permette di promuovere le nostre iniziative di donazione e diffusione del defibrillatore come strumento salvavita. Abbiamo giocatori provenienti da tutta Europa e dimostra come lo sport sia un linguaggio universale e possa essere veicolo di messaggi sociali importanti come la promozione della cultura del primo soccorso. Non per ultimo poi c’è il fascino di giocare in un monumento mondiale del calcio”.