La chat con l'Ai per gli studenti del Politecnico

Si chiama MyLearningTalk ed è una chat in "linguaggio naturale", con tecnologia Chat Gpt e contenuti sviluppati dal Politecnico. È una specie di chat basata sull'intelligenza artificiale a disposizione degli studenti dell'ateneo milanese: che potranno fare domande e ottenere risposte, con l'obiettivo di sfruttare l'Ai (artificial intelligence) per migliorare l'apprendimento e la preparazione.

La novità è stata annunciata da Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico, durante l'inaugurazione dell'anno accademico, lunedì 20 novembre. All'inizio MyLearningTalk verrà sperimentata in un corso di laurea magistrale con 150 studenti, da febbraio 2024. Poi il suo uso verrà esteso al resto dell'università.

"Il Politecnico, da 50 anni, è impegnato nello studio dell'Ai. Ora l'ateneo si afferma come un grande centro per l'intelligenza artificiale, con un approccio trasversale e pervasivo in tutti gli ambiti di ricerca", ha detto Sciuto: "L'intelligenza artificiale rappresenta un cambiamento di paradigma, e come università abbiamo la responsabilità di formare le nuove generazioni a un uso consapevole della tecnologia. Oltre alla ricerca, integriamo l'Ai nella nostra proposta formativa, preparando gli studenti ad affrontare la complessità dei cambiamenti in atto". E infatti il Politecnico offre lauree magistrali in high performance computing, ingegneria informatica e ingegneria matematica. Inoltre sono previsti vari insegnamenti incentrati sull'Ai nelle facoltà di architettura, design e ingegneria.

Ma non è finita: l'ateneo milanese (che il 29 novembre festeggerà 160 candeline) utilizza l'intelligenza artificiale per prevenire l'abbandono degli studenti e per valutare i processi educativi.