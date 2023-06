È stato cancellato il murale dedicato a Berlusconi (ma non è chiaro chi lo ha tolto)

Era stato disegnato nella notte tra lunedì e martedì 27 giugno, ieri era stato vandalizzato. E oggi è stato cancellato. Non esiste più il murale dedicato a Silvio Berlusconi tracciato in via Volturno a Milano (zona Isola), realizzato da Alexsandro Palombo a pochi metri dalla casa d'infanzia dell'ex premier.

Il dipinto, realizzato senza le necessarie autorizzazioni, è stato rimosso "da addetti al decoro urbano", ha detto l'artista attraverso una nota. L'accusa è stata rigettata da palazzo Marino. Il comune ha precisato che l'opera non è stata coperta né dagli addetti del comune, né dagli operatori di Amsa.

Forza Italia: "Il murales torni dov'era"

"La rimozione del murale in memoria del presidente Silvio Berlusconi è un gesto indegno, chiunque abbia preso questa decisione dovrebbe vergognarsi - ha tuonato in una nota Gianluca Comazzi, assessore al territorio e sistemi verdi -. Quella di Silvio Berlusconi è stata una figura fondamentale della storia italiana moderna ed è giusto venga ricordata, ben vengano quindi opere come questa. Il sindaco Sala intervenga per far sì che l’opera venga ripristinata".

Parole analoghe ha pronunciato il capogruppo di Forza Italia a palazzo Marino Alessandro De Chirico: "Nella Milano democratica e accogliente non c'è posto per un'opera alla memoria di un grande liberale come Berlusconi. Lo abbiamo visto quando alcuni colleghi consiglieri, che rivendicano di essere comunisti, hanno detto no a qualsiasi proposta di dedicargli un luogo simbolo di Milano. Figuriamoci se un'opera di street-art poteva resistere all'inciviltà e all'invidia di odiatori seriali. Stamattina ho scritto all'artista per chiedergli se fosse disponibile a realizzare l'opera in un luogo protetto da individuare magari con il coinvolgimento della famiglia Berlusconi".

L'opera e il gesto vandalico

L'opera - "Self made Man" - ritraeva Berlusconi in abito elegante e avvolto nei colori del blu e dell’azzurro, in una mano un secchiello con della colla e la scritta self made man, nell’altra mano un pennello intriso di colla con cui ha affisso una targa toponomastica che riporta la nuova indicazione del luogo "Via Silvio Berlusconi 1936-2023".

Mercoledì, sul murale di fianco alla scritta "Self-Made Man", era apparsa la frase "Con l'aiuto della 'Ndrangheta". Sulla targa toponomastica sotto Via Silvio Berlusconi, invece, era stato scritto "Ex Pdc - Uomo d'affari e vecchio p...." Si trattava di frasi offensive e ingiuriose che erano state prontamente cancellate.