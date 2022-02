Chi è Tananai, il cantante milanese che partecipa a Sanremo 2022

C'è anche Tananai a Sanremo 2022. Classe 1995, all'anagrafe Alberto Cotta Ramusino, è nato a Milano e cresciuto a Cologno Monzese. Ha ottenuto il 'biglietto' per la manifestazione canora arrivando secondo a Sanremo giovani 2021. Sul palco del Teatro Ariston canterà "Sesso occasionale".

Il suo nome d'arte è il nomigliolo con cui lo chiamava suo nonno. Ha esordito come producer di musica elettronica e, dal 2019, ha pubblicato diversi singoli, tra cui "Bear Grylls", "Volersi male", "Calcutta" e "Ichnusa", per poi pubblicare il primo Ep, "Piccoli boati". Ha duettato con Fedez nel 2021 in "Le madri degli altri".

Gli altri milanesi in gara a Sanremo 2022 sono Dargen D'Amico, Le Vibrazioni, Mahmood, già vincitore del Festival nel 2019, e Rkomi.