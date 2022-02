Chi sono Le vibrazioni, il gruppo milanese a Sanremo 2022

Le Vibrazioni sono una delle più longeve band italiane con oltre 20 anni di carriera, 5 album all'attivo e più di un milione di dischi venduti. Tornano per la quarta volta al Festival di Sanremo, in gara nella sezione Campioni, con il brano “Tantissimo”. Le Vibrazioni nascono nel 1999 dall’incontro di quattro amici con la passione per il rock e gli anni ’70: Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani ed Alessandro Deidda.

Nella primavera del 2003, con il singolo “Dedicato A Te” conquistano il grande pubblico. In seguito a questo straordinario successo, nello stesso anno pubblicano il loro primo album, “Le Vibrazioni”, le cui vendite superano le 300.000 copie al quale segue “Le Vibrazioni II”, pubblicato in concomitanza alla loro prima partecipazione al Festival di Sanremo, con il brano "Ovunque andrò".

Tra il 2008 e il 2010 pubblicano due album “Officine Meccaniche”, “Le strade del tempo” e, nel 2012, il gruppo si esibisce per l'ultimo concerto prima di una lunga pausa. Il 2017 è l’anno della reunion: il gruppo ritorna sulle scene esibendosi per la prima volta insieme dopo 5 anni e con la formazione originale.

Nel 2018 Le Vibrazioni sono tra i protagonisti del 68° Festival di Sanremo con il brano “Così Sbagliato”, contenuto nel disco “V” (Artist First/L’Equilibrista), che riscuote un ottimo successo di pubblico e critica, balzando subito in testa alle classifiche radiofoniche. Seguono i due singoli “Amore Zen” e “Pensami Così”, che, insieme al brano sanremese, garantiscono alla band una permanenza in Top 20 dell’airplay radiofonico per 10 mesi consecutivi.

Nel 2019 la band pubblica il singolo “Cambia” e gira l’Italia con 80 concerti, davanti a un totale di oltre 600 mila persone. Il 26 marzo Le Vibrazioni festeggiano i 20 anni di carriera con un concerto/evento al Mediolanum Forum di Assago, insieme a tanti ospiti. Dopo il successo del tour del ventennale, a febbraio 2020 Le Vibrazioni tornano per il terzo anno al Festival di Sanremo, in gara nella sezione Campioni con il brano “Dov’è” con il quale si classificano quarti.



A novembre 2021 parte l'atteso tour teatrale “In orchestra di e con Beppe Vessicchio” posticipato a causa dell'emergenza Covid. Con questo tour la band milanese incontra, per la prima volta, la musica classica in un nuovo viaggio musicale. Uno spettacolo emozionante e un'occasione unica per ascoltare i grandi successi della band in una chiave inedita, grazie agli arrangiamenti orchestrali del Maestro Beppe Vessicchio, che per l’occasione guida un ensemble di quindici musicisti, selezionati di volta in volta da scuole di musica locali. Nel 2022 Le Vibrazioni tornano per la quarta volta al Festival di Sanremo, in gara nella sezione Campioni.

Gli altri milanesi in gara a Sanremo 2022 sono Dargen D'Amico, Mahmood, già vincitore del Festival nel 2019, e Rkomi. A loro si è aggiunto Tananai, arrivato secondo a Sanremo giovani.