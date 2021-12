L'influencer Chiara Biasi denuncia chi l'accusa di comprarsi i follower

Su Instagram Chiara Biasi ha un seguito di 3,1 milioni di follower, ma qualcuno ha insinuato che i numeri non siano autentici. Tale "falsità" ha indotto l’influecer 31enne a rivolgersi alla polizia di Stato della questura di Milano per formalizzare un esposto che tuteli la sua immagine. “Questa mattina sono stata alla questura di Milano, che ringrazio per il suo lavoro, e ho depositato un esposto affinché venga accertato chi da mesi cerca di infangare la mia reputazione affermando che acquisto follower falsi” si legge nell’ultimo post.

Lo riporta Today.it. Con l’aiuto del suo team legale e di esperti informatici Chiara Biasi ha così scoperto che molti influencer come lei sono colpiti da una pratica molto diffusa: “Mettere migliaia di profili fake addosso al profilo di molte persone con molto seguito sui social per poi creare speculazioni e notizie false da pubblicare sui giornali di gossip”. L'influencer ribadisce poi la sua correttezza: “Non ho mai comprato un profilo fake in vita mia e il rapporto che ho con tutta la mia community è vero, prezioso, sano”, dice ancora, spiegando di essere stata costretta a tutelare la sua reputazione e immagine chiedendo alla magistratura di indagare sui possibili responsabili dell’incresciosa vicenda.

Biasi era già assurta agli onori delle cronache non di costume, poco tempo fa, per un maxi furto in casa sua a Milano: erano stati rubati orologi e preziosi del valore di decine di migliaia di euro.