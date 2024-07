Chiara Ferragni: "Uffici in affitto a 495 mila euro per per pagare accordo con Antitrust"

Prima la chiusura dei negozi. Poi quella degli uffici, forse parziale. Ora un nuovo tassello si aggiunge alla vicenda che ruota attorno a quello che secondo molti sarebbe il declino di Chiara Ferragni, o quanto meno di CF Collection. Secondo una nuova indiscrezione del giornalista Gabriele Parpiglia, una parte consistente degli uffici di Ferragni a Milano - gli stessi che sarebbero stati dismessi nei giorni scorsi - sarebbe vuota e quindi disponibile per essere affittata.

"Stiamo parlando di 550 mq, con parquet galleggiante, arredato e cablato, due posti auto compresi nel canone, ristrutturato", scrive il giornalista in un lungo post su Instagram nel quale sostiene di aver ricevuto conferma del fatto dalla persona a cui la locazione è stata proposta. Alla base della mossa ci sarebbe la necessità di affrontare proprio il pagamento della cifra di 1,2 milioni di euro stabilita nell'accordo per la chiusura dell'istruttoria Antitrust. "Il costo dell'affitto è 495 mila euro annui. Costi che oggi l'azienda Ferragni deve tagliare insieme al resto", prosegue Parpiglia.

Nei giorni scorsi lo stesso Parpiglia aveva pubblicato la foto di una stanza degli uffiici di Chiara Ferragni sgomberata: "Quella che vedete nella foto è una stanza di uno degli uffici che stanno chiudendo di Chiara Ferragni Collection ovvero dove c'è chi lavora per le attività legate allo sviluppo del prodotto legate alle società. Alcune stanze sono state date in affitto, altre chiuse. E arrivano i primi licenziamenti 'eccellenti' come l’allontanamento della direttrice della comunicazione".