Chiara Ferragni mette l'auto in 4 frecce e Brumotti le lascia la "merdina"

Chiara Ferragni ha ricevuto la “merdina” di Vittorio Brumotti, inviato di Striscia La Notizia. Questa sera il tg satirico di Canale 5 ha mandato in onda un servizio con al centro proprio l’influencer milanese. Ferragni, infatti, è stata pizzicata in via Monte Napoleone con il suo suv fermo con le quattro frecce.

Brumotti consegna il suo “riconoscimento” a chi solitamente lascia l’auto in posti scomodi, riservati a disabili e pedoni. Con le telecamere puntate addosso, Ferragni si è limitata ad ammettere le proprie colpe: “Hai ragione”, ha detto.