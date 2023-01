Chiara Ferragni lancia il nuovo caffè ispirato a Milano

Chiara Ferragni è sempre più un'icona italiana nel mondo. Lo ha notato anche Nespresso che con l'imprenditrice ha intrapreso una collaborazione per scoprire la passione del Bel Paese per il caffè. Ferragni ha co-sviluppato una collezione in edizione limitata ampliando la gamma Ispirazione Italiana con il lancio del caffè 'Milano Intenso', di alcuni accessori e una macchina da caffè, rendendo omaggio all’atmosfera urbana e al ritmo contemporaneo e creativo di Milano.

Per raccontare questo viaggio, una serie di cortometraggi divisi in quattro parti vedono Chiara accanto al famoso storico Filippo Cosmelli, in un’avventura nell'affascinante storia della cultura del caffè italiano che inizia da Roma, all’insegna della tradizione e creatività della bellissima città. Insieme Chiara e Filippo visitano i luoghi iconici della Capitale, tra cui l'Antico Caffè Greco, simbolo di eccellenza nell'industria del caffè, dove gustano un espresso Roma e scoprono le tradizioni della torrefazione italiana, le tecniche di tostatura e il loro impatto sull'aroma del caffè.

Il viaggio di Chiara prosegue poi a Milano, vera fonte d'ispirazione per il design, il gusto e le note del caffè Milano Intenso, attraverso luoghi storici come Villa Necchi, Palazzo Montedoria e il Duomo. Le guglie dorate del Duomo e il design geometrico verde intenso di Villa Necchi, con accenti dorati, fanno da fil-rouge all’estetica di questa collaborazione e appaiono in tutta la collezione in edizione limitata, unendo gli appassionati di caffè di tutto il mondo con un'eleganza senza tempo, con uno stile classico e audace al contempo (qui i video dei cortometraggi di Chiara).

"Il mio amore per il caffè e per l'Italia non conosce limiti", ha commentato Chiara Ferragni. "Quindi ho colto al volo l'opportunità di collaborare nuovamente con la famiglia Nespresso per sviluppare insieme questa collezione in edizione limitata. La nuova gamma è stata ispirata dalla creatività e dalla ricca cultura di Milano, e sono davvero entusiasta di dare vita a un caffè dal gusto così eccezionale con bellissimi accessori e macchine per consentire ai coffee lovers di gustare l’amato caffè ovunque si trovino".

Il Nespresso ispirato a Milano

"Milano Intenso - spiegano dall'azienda - è realizzata per consentire a coloro che lo degustano di ritrovare nel caffè tutte le sfumature della città di Milano a cui è ispirata. Trovando un equilibrio tra note fruttate di confettura e punte di spezie, il caffè trasporta direttamente nel cuore di Milano, con il suo patrimonio artistico e lo stile di vita sempre vivace. Milano Intenso, con il suo gusto deciso, racconta l'eleganza, la storia e l'esperienza del caffè in Italia a chi lo gusta, in tutto il mondo".

La Limited Edition comprende anche una serie di accessori tra cui un set di due tazze per espresso nero opaco e oro. C'è anche una macchina da caffè dal look ideato proprio da Chiara Ferragni, che ricorda Villa Necchi Campiglio a Milano, la principale fonte di ispirazione per il design della gamma in edizione limitata. In particolare, il motivo a diamante all'interno dell'edificio ha ispirato l’estetica di tutti i prodotti della collezione".