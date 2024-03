Chiara Ferragni da Fabio Fazio, crisi matrimoniale momentanea? "Vediamo, non so"

Un completo scuro. Tacchi alti. Un outfit (come direbbe lei) total black per parlare dei suoi guai in uno dei programmi televisivi più seguiti. “Ho scelto un look semplice come piace a me”, ha ammesso. Chiara Ferragni ha detto e non detto tanto a Fabio Fazio. Ha parlato di cosa farà in futuro e di quali errori non commetterà più. Ma sono state veramente poche le parole 'inedite' raccontate al conduttore di Nove. "Mi sono trovata al centro di un’ondata d’odio. Tu pensi che io possa essere preparata in quanto Chiara Ferragni. Sei preparata, ma niente ti prepara alla violenza di certi attacchi", ha detto all'inizio della chiacchierata l'influencer.

"Per me il 15 dicembre 2023 è stato uno spartiacque. Fino ad allora pensavo di non aver fatto niente di sbagliato", spiega Ferragni riferendosi al giorno in cui ha ricevuto la comunicazione dall'Antitrust. Eppure, le incongruenze sulla vicenda del pandoro Balocco erano emerse da tempo, qualcuno aveva sollevato la questione quasi un anno prima. "Quando tu pubblichi tanto, la gente pensa che sia tutto. Il virtuale è una piccola parte della mia vita. Anche se sono io autentica, resta una piccola parte di quello che sono. Ci sono mille altre cose che non racconto sui social media", ha spiegato. E a dire la verità, sebbene Fazio non abbia insisto nemmeno un po', chi ha seguito l'intervista voleva sapere proprio questo: cosa sta accadendo nella vita privata, più che i guai giudiziari.

"Spero sia un allontanamento momentaneo", esordisce il conduttore parlando del legame di Chiara con il marito Fedez. "Vediamo, non so", risponde lei. "La gente pensa che io abbia un pool di esperti, mi piacerebbe essere una stratega tale, sarebbe meglio della realtà delle cose", spiega Chiara Ferragni rispondendo a chi l'ha accusata di aver inventato la separazione dal padre dei suoi figli come strategia di marketing. "Io e Federico ci sentiamo perché siamo due persone adulte che si vogliono bene e non è che da un giorno all’altro chiudiamo i ponti. È un periodo di crisi, ne abbiamo avute anche in passato. Questa è una crisi più forte, quindi vediamo", conclude.