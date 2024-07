Chiara Ferragni chiude il negozio in centro a Milano

Nuova battuta d'arresto per Chiara Ferragni. Secondo il settimanale Chi il flagship di via Capelli a Milano è pronto ad abbassare la serranda per sempre. Lo store è stato il primo negozio del brand Chiara Ferragni che l'influencer ha inaugurato nel 2017, quando i suoi prodotti erano già in vendita in oltre 300 punti di vendita e sull'eCommerce. Il flagship, a due passi da piazza Gae Aulenti, era - non a caso - la nave ammiraglia del brand, esteso su una superficie di 120 metri quadrati.

Il marchio è andato in caduta libera. In quello stesso store, infatti, nei primi giorni di saldi invernali, e quindi pochi giorni dopo l'esplosione del caso pandoro Balocco, i segni di difficoltà erano già evidenti. Il negozio era vuoto. Stando a diverse testimonianze anche sui social, scarpe e vestiti firmati Chiara Ferragni sarebbero ora facilmente reperibili nei mercati e negli outlet. Un segnale piuttosto negativo.

Insomma, secondo Chi la boutique dovrebbe chiudere già ad agosto. Ma dalla owner non è giunto alcun commento in merito. Un altro temporale che si è abbattuto sul nuovo universo Ferragni dopo il doppio divorzio: quello dal marito Fedez e l'altro dal braccio destro Fabio Maria Damato.