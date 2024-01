Chiara Ferragni: le indagini, le perdite e la strategia dei follower silenziati

Dopo i giorni di silenzio che hanno seguito il famoso video di scuse per la questione pandoro Balocco, Chiara Ferragni è tornata (più o meno) a regime sui social, postando diverse storie e alcuni post su Instagram della sua vita quotidiana per lo più con i figli e il cane. La strategia messa in atto dall’influencer è quella del silenzio: foto e video semplici che la ritraggono con Leone e Vittoria, e molte storie per sponsorizzare i saldi della sua linea di abbigliamento e gioielli. Ma, sebbene anche nell’ultimo post l’influencer milanese abbia chiesto ai follower cosa ne pensassero del suo taglio di capelli, in molti hanno notato una cosa.

Chiara Ferragni ha chiuso i commenti sotto i suoi post. Nel tentativo di lasciare un messaggio, infatti, agli utenti del social Meta esce la scritta: “I commenti su questo post sono stati limitati”. In effetti, sono davvero pochi i messaggi: per dare un’idea, sono solo 82 (tutti di elogio) sotto l’ultima foto contro gli oltre mille che accompagnano i post pre affaire Balocco. Ma non è l’unico aspetto. Da metà dicembre a oggi, la perdita di follower, sebbene irrisoria rispetto ai milioni di seguaci dell’influencer, sembra inarrestabile. Una curva che non accenna a fermarsi e che, oggi, registra oltre 330mila follower persi in poco più di un mese.

La stessa strategia

Intanto proseguono le indagini sulle attività commerciali legate alla beneficenza, partite proprio a metà dicembre con la questione pandoro Pink Christmas. Il procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco parla di un ragionamento giuridico sulla continuazione, applicabile a tutte le attività svolte da Chiara Ferragni in questo ambito. Resta la questione del conflitto con la procura di Cuneo dove è stato aperto un secondo fascicolo, per cui Fusco ha chiesto alla Cassazione di stabilire di chi sia la competenza territoriale.

Le indagini, ora, sono molto più ampie e includono non solo il pandoro Balocco, ma anche le uova di Pasqua Dolci Preziosi, la bambola Trudi e, forse, gli Oreo brandizzati Ferragni. Nel caso delle uova la questione è, in parte, stata chiarita: il metodo sembrerebbe lo stesso del pandoro. Ferragni ha ricevuto un cachet per due anni di oltre un milione di euro, all’associazione “Bambini delle fate” era arrivato un fisso di 36mila euro. Pare, dunque, che la beneficenza anche in questo caso non fosse legata alle vendite.

Intanto, la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha fatto sapere che valuterà una norma per colmare un buco in termini di trasparenza in fatto di beneficenza. L’ipotesi è quella di imporre ai diretti interessati di scrivere sulle confezioni di prodotti legati a raccolte fondi tutti i dettagli: a chi vanno le risorse, per cosa e quanta parte viene destinata a scopo benefico.