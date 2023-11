Chiara Ferragni diventa donatrice di sangue: "Grazie a chi ha salvato la vita di mio marito"

"Da tempo volevo diventare donatrice di sangue e oggi finalmente ho fatto la mia prima donazione". A parlare è Chiara Ferragni che ha pubblicato sul suo profilo Instagram le immagini della sua prima donazione di sangue. Una scelta, quella della regina di Instagram, che arriva dopo il ricovero e le operazioni d'urganza al marito, sopravvissuto anche grazie alle ingenti trasfusioni. "Un piccolo gesto che però tanto piccolo non è: una singola donazione aiuta come minimo tre pazienti riceventi (ogni sacca viene divisa in plasma, piastrine e globuli rossi) e il sangue donato aiuta anche la ricerca verso moltissime malattie e patologie", spiega Ferragni.

Dopo i giorni di ricovero Fedez aveva rilanciato l'appello di una donatrice Avis che mostrava le sedie pronte per accogliere i donatori in una sede. L'intervento del rapper in quel caso fu straordinario: centinaia di telefonate erano arrivate al centralino dell'associazione. A ruota era arrivato anche il sostegno alla causa da parte dei carabinieri.

"Donare sangue ha dei vantaggi anche verso il donatore: a ogni donazione vengono fatti diversi screening di medicina preventiva. Si dà per scontato che le strutture ospedaliere abbiano tanto sangue a disposizione, ma mi è stato detto che invece spronare la gente a donare è importantissimo perchè c’è sempre più bisogno: se avete sempre voluto farlo e non avete mai provato non abbiate paura, tutto il procedimento è veloce e assolutamente non doloroso", prosegue l'imprenditrice digitale, che conclude: "Grazie a tutti i donatori per aver salvato la vita di migliaia di persone, compresa quella di mio marito".