Fedez difende Chiara Ferragni in copertina come Joker

Ancora polemiche attorno al nome di Chiara Ferragni. Questa volta, però, in molti hanno deciso di prendere le difese dell'influencer al centro di guai giudiziari e personali. Il motivo? La copertina dell'ultimo numero de L'Espresso, datato 8 marzo, pubblicata praticamente ovunque online. La cover ritrae Chiara Ferragni truccata come un pagliaccio, alcuni l'hanno definita una Joker, facendo riferimento al villain di Batman. Il titolo in copertina recita: "Ferragni Spa. Il lato oscuro di Chiara".

Fedez ha deciso di difendere la moglie, nonostante la separazione. "Espresso a quando una bella inchiesta sul vostro proprietario petroliere? Aspetto con ansia", scrive il rapper su Instagram. Nella foto Donato Ammaturo, editore de L'Espresso da maggio 2023, truccato da clown proprio come Ferragni sulla sua copertina. Nella seconda storia Fedez pubblica un estratto dell'articolo di Domani dedicato a Marcello Minenna, ex direttore dell'agenzia delle Dogane indagato per corruzione, e di Ammaturo in cui è spiegato come Minenna avrebbe "salvato" Ludoil ovvero l'azienda di Ammaturo che opera nella vendita all'ingrosso di prodotti petroliferi.

Il rapper continua: "Ma delle intercettazioni di esponenti della mafia in cui si parla del proprietario de L'Espresso ne parlerete mai? Ah no, da quando vi ha comprato stranamente non ne parlate più". Intanto è arrivata anche la risposta di Chiara Ferragni che in una nota fa sapere che ha dato mandato ai suoi legali di valutare ogni azione legale "incluso quella per il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti della società editrice del settimanale L'Espresso".

Gli avvocati di Ferragni hanno anche diffidato l'editore de L'espresso dalla pubblicazione, in programma domani 8 marzo, "del numero che ritrae la propria assistita in copertina con le sembianze di Joker, riservandosi ogni ulteriore azione anche all'esito delle verifiche sul contenuto dell'articolo". I legali, inoltre, hanno contestato anche la "portata gravemente diffamatoria e lesiva dell'uso fatto in copertina dell'immagine della propria assistita palesemente denigrata e svilita proprio nel giorno in cui la donna dovrebbe essere celebrata".