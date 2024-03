Chiara Ferragni fa segnare il record di ascolti a Fabio Fazio

Record di ascolti che porta l’intero canale ad affermarsi come seconda rete nazionale. Il merito? A Chiara Ferragni. Nella puntata di domenica 3 marzo ‘Che tempo che fa’ ha registrato ben 2.979.000 spettatori tra le 20.34 e le 22.10, con un picco di quasi 4 milioni. L'influencer ha fatto il suo ingresso alle 21. Uno share del 14% che segna un record storico per la trasmissione sul Nove. L’influencer di Milano ha battuto Beppe Grillo e persino Papa Francesco. E il gioco è valso la candela per ambo le parti.

Fabio Fazio ha avuto la sua ‘rivincita’ sulla Rai. Chiara Ferragni è riuscita a tirare su i consensi che stava vertiginosamente perdendo dal pandoro gate in poi. E, sebbene non abbia ancora riaperto i commenti sotto i suoi post Instagram, il numero di messaggi ‘approvati’ dall’influencer di CityLife sotto la fotografia che la ritrae nello studio di Fazio sale a 2mila. Un dato importante se consideriamo che gli ultimi post di Ferragni non superavano gli 80 commenti. Non manca chi torna a parlare di strategia studiata a tavolino dalla regina delle influencer.

Chiara Ferragni, nella serata di domenica, ha accettato di partecipare a ‘Che tempo che fa’ per provare a fare un po’ di chiarezza su quanto le sta accadendo. Ha ripetuto le stesse teorie che non ha mancato di esprimere nel corso delle settimane passate: il caso Balocco (e annessi) per lei restano un errore di comunicazione. E su Fedez, seppur vaga, ha confermato la rottura.

Dietro le quinte, perfettamente abbigliate, le donne di famiglia. La madre e le sorelle hanno deciso di sostenere Chiara Ferragni fisicamente accompagnandola negli studi di Nove.