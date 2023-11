Chiara Ferragni anticipa il Natale e sfoggia l'albero lussuoso

“Non ci siamo ancora trasferiti, ma abbiamo già il nostro albero di Natale dei sogni nella casa nuova”, scrive Chiara Ferragni sul suo profilo Instagram commentando le immagini dell’alberto piazzato con un certo anticipo nella nuova dimora dei Ferragnez. Ha forse battuto il record per le decorazioni natalizie più premature d’Italia? Chiara nazionale non si smentisce mai ed è sempre un passo avanti, e anche in questa occasione si è aggiudicata il titolo di prima foto natalizia dell’anno.

Un albero di Natale degno di un reale, ideato dal deisgner di eventi e amico Vincenzo Dascanio. I Ferragni per questo 2023 hanno optato per delle decorazioni prevalentemente rosse a tema giocattoli, con orsacchiotti e schiaccia noci. Nelle foto non mancano anche i figli Leone e Vittoria intenti a sbirciare tra i rami per guardare tutte le palline e i pupazzi appesi.

È vero, però, che, come sottolinea l’influencer, non si sono ancora trasferiti nella nuova lussuosa dimora. Le decorazioni natalizie, quindi, sono state messe a punto per quando la famiglia milanese entrerà definitivamente nella nuova casa.