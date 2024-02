La caduta inarrestabile di Chiara Ferragni: perde 6mila follower al giorno

Prosegue, un po’ in sordina, la perdita di popolarità di Chiara Ferragni sui social dopo la bufera giudiziaria e mediatica che l’ha vista coinvolta prima con il pandoro Balocco e poi con le altre collaborazioni legate alla beneficenza. Parallelamente alle indagini, c’è chi continua a monitorare il numero di follower persi su Instagram, principale piattaforma di comunicazione dell’influencer di base a Milano.

Secondo una ricerca di Bonusfinder Italia, Chiara Ferragni ha perso una media di quasi 6mila seguaci al giorno a seguito dello scandalo e solo nel mese di gennaio la perdita è stata di oltre 200mila follower. Dei nuovi utenti sul suo profilo “guadagnati” nel 2023, l’influencer ha subìto l’abbandono del 27%. Perdite che non sono solo una macchia sul suo profilo, considerando anche che Ferragni continua a collezionare oltre 29 milioni di follower, ma si traducono anche in un danno economico. Sì, perché, seppure si parli di guadagni irrisori per la big di Instagram, si stima che tra dicembre e gennaio Chiara abbia perso 2mila euro di potenziali guadagni sulla piattaforma.

Se guardiamo i numeri più da vicino, si nota un calo di oltre 57mila seguaci solo nella settimana successiva alla sentenza dell’Agicom, quella tra l’11 e il 19 dicembre. Una discesa inarrestabile, dato che nei sette giorni seguenti Chiara Ferragni ha perso altre 104mila persone. E, ancora, 160mila.