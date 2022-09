Perché questa foto di Chiara Ferragni ha scatenato una polemica

Scivolone social per Chiara Ferragni che ha raggiunto in elicottero un ghiacciaio svizzero per bere Champagne insieme ad alcuni amici, come riportato da Today.

Sono stati diversi suoi follower a fargli notare che si è trattato di una gita decisamente "poco sostenibile" considerando il problema dello scioglimento dei ghiacciai, per non parlare dell'inquinamento dell'elicottero e dello "schiaffo alla miseria" che una cosa del genere rappresenta in un periodo di crisi come quello che sta vivendo l'Italia. Qualcuno su Twitter l'ha presa con ironia: "La nuova frontiera del masochismo è costituita dai fan della Ferragni che cuoceranno la pasta a fuoco spento mentre lei va in elicottero su un ghiacciaio a sbocciare". Altri meno: "Spero che Chiara Ferragni perda molti followers dopo che ha pensato di farsi un lussuoso aperitivo raggiungendo un ghiacciaio morente a bordo di un elicottero super inquinante. Fin dove arriva la vanità?".

Alcuni hanno preso di mira l'impegno civico che spesso - e volentieri - Chiara Ferragni sbandiera, accompagnata dal marito Fedez. Se ha davvero così a cuore i problemi del suo Paese, se è sempre in prima linea quando si tratta di battaglie in difesa dei diritti - come quella per l'aborto - oppure, più semplicemente, se è consapevole di quante persone la seguono su Instagram (oltre 27 milioni), possibile che si sia mostrata in una situazione del genere così a cuor leggero? Si chiedono in tanti. Qualcuno prova a rispondere: "Portatori di campagne col c*** degli altri. Come quella Lgbt che serviva solamente a far vendere gli smalti al marito. E voi boccaloni che ci cascate".