Parla Chiara Ferragni: "Giornate toste", ma rispunta la fede

“Ciao ragazzi è da un po che non mi faccio sentire molto presente qua”. Chiara Ferragni torna su Instagram nel modo in cui non la si vedeva da un po’: in video. L’influencer, nella doppia bufera tra guai giudiziari e presunta separazione con il marito Fedez, ha deciso di parlare a tu per tu con il suo pubblico. Nelle storie si mostra impeccabile, ma con una nota di tristezza nella voce.

“Sono state delle giornate un po’ toste e volevo salutarvi e sapere come state”, dice nel video e lascia un box per le domande. Poi, nella storia successiva, aggiunge: “In tutto questo vi leggo tanto nei dm, vi leggo qua, e voglio ringraziarvi perché mi sapete stare sempre vicino in qualsiasi momento della mia vita”. Ma il sostegno ha deciso da tempo di accettarlo a piccole dosi, da chi vuole lei. Sì, perché su Instagram i commenti sotto i suoi post sono ancora limitati a un numero esiguo di persone.

Poi, tra i messaggi ricevuti ne seleziona uno: “Penso che sia un periodo un po’ del cavolo proprio per il toro, ma siamo forti e possiamo superare tutto”, scrive un utente. Ferragni commenta, quasi ironicamente: “Stavo leggendo questo e mi faceva ridere perché in teoria questo è l’anno del toro e mi sembra che tutto sia tranne che un bell’anno per ora, però rimaniamo positivi”.

La presenza dell’influencer di casa a CityLife sta tornando parzialmente al regime pre pandoro gate. Poco prima di raccontarsi, infatti, aveva pubblicato un carosello di foto scattate probabilmente negli ultimi giorni. I più attenti avranno notato che nella prima viene inquadrata Chiara sorridente avvolta da un bustino in pelle. Al dito (ri)spuntano fede e anello di fidanzamento.