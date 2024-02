Chiara Ferragni, possibili controlli anche sui 30 milioni di follower

Occhi puntati su Chiara Ferragni, ormai su due fronti: la fine della relazione con Fedez e i guai giudiziari. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, l’inchiesta per truffa aggravata a carico dell’influencer di base a Milano potrebbe vertere anche sulla verifica dei follower. Quei 30 milioni di seguaci su Instagram (follower più, follower meno) potrebbero non essere tutti reali. Sebbene si tratti solo di un’ipotesi, un’eventuale analisi sul numero di ‘iscritti’ al profilo di Chiara Ferragni che accerterebbe la presenza di follower acquistati porterebbe l’indagine a nuove ramificazioni.

Su Instagram sono tantissimi che negli anni sono stati accusati di aver gonfiato il numero di seguaci per apparire non solo più noti, ma anche più appetibili agli occhi delle aziende. Se Ferragni avesse acquistato follower, venduti solitamente in pacchetti, gli inquirenti potrebbero fare valutazioni sui rapporti contrattuali con le società.

Non solo. Il fatto che i pandori, come le bambole, gli Oreo o le uova di Pasqua abbiano riscosso successo portando in alto le vendite delle diverse aziende, deriva dalla credibilità di Chiara Ferragni. Credibilità che, inevitabilmente, sui social si costruisce e ottiene anche grazie a quel numero in alto nel profilo, che conteggia quante persone ti seguono e che, quindi, si fidano di te e della solidità del tuo personaggio.

Non a caso, negli atti della Procura generale della Cassazione è stato scritto che l’enfatizzazione della campagna per il pandoro Balocco è stata “amplificata dai mezzi di comunicazione” che hanno indotto i consumatori a ritenere di “contribuire alla finalità benefica la cui serietà era garantita anche dalla credibilità di una influencer da circa 30 milioni di follower”.