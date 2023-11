Chiara Ferragni manifesta tra la folla contro la violenza sulle donne

Anche Chiara Ferragni è scesa in campo per manifestare contro la violenza sulle donne. L'imprenditrice digitale, infatti, ha voluto metterci la faccia ed è andata in piazza, tra alla folla, alla manifestazione di Milano del 25 novembre per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne e lanciare un messaggio a tutti, quello di essere "femministi" sempre, ogni singolo giorno.

Con un cartello in mano che recita la scritta: "We Should All Be Feminists" (cioè, "dovremmo tutti essere femministi"), Chiara ha preso parte attivamente alla manifestazione postando, sui suoi social, gli scatti che la ritraggono tra la folla e pronta a far sentire la sua voce in questo importantissimo evento pubblico che lancia un messaggio molto importante in difesa delle donne e della violenza che subiscono ogni giorno. E la moglie di Fedez, inoltre, ci ha anche tenuto a specificare che, secondo lei, non dobbiamo lottare contro la violenza sulle donne solo oggi ma "ogni ca**o di giorno" - per dirla a parole sue - ma queste sue dichiarazioni, per quanto sostenute dalla maggior parte dei suoi fan, sono state attaccate da molti altri che hanno criticato la posizione di Chiara Ferragni.

L'influencer, infatti, è stata presa di mira sui social perché non avrebbe minimamente fatto riferimento al genocidio di Gaza e perché avrebbe parlato solo di diritti delle donne e non di diritti di tutti gli esseri umani. "Non puoi difendere i diritti delle sulle e non dire una parola su Gaza. Per essere femministi prima bisogna essere "umanisti"", è il commento di qualcuno. "Cara Chiara, la violenza non ha genere" è, invece, il commento di qualcun altro, e c'è chi arriva perfino ad accusare Chiara di strumentalizzare una causa come quella contro la violenza sulle donne solo per monetizzare: "Per te è girls support girls solo se ti permettono di monetizzare".