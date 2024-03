Chiara Ferragni su Instagram: "Periodo di me**a, ma non posso dirvi tutto"

La rottura con il marito e la situazione tesa che sta vivendo non sono più un segreto per Chiara Ferragni. L’influencer, tra ieri e oggi, ha più volte mostrato il suo stato d’animo, in bilico tra il riso e il pianto in tutti i video postati su Instagram. Da poco atterrata a Milano dopo un viaggio a New York che ha descritto come “up and down”, ma “ci voleva”, l’influencer ha deciso di sfogarsi con i propri follower. E senza tanti filtri.

“È un periodo di me**a”, ha detto in un video “e quando dico me**a non lo dico solo per la cosa pubblica, ma perché è un periodo veramente doloroso privatamente, di cui cerco di non parlare più di tanto però è pesante”. Stando a quanto emerso dagli ultimi commenti sui social, Chiara sarebbe stata lasciata da Fedez. Lo ha confermato lei stessa rispondendo a un messaggio: “Non è stata una mia decisione”, ha scritto. “Non posso dirvi tutto, non posso raccontarvi tutto, non mi va neanche di dirvi tutti i motivi per cui sto male. Però penso sia giusto non fingere che tutto vada bene e che io sia felice come una Pasqua”, ironico paragone se si considera che l’operazione sulle uova Dolci Preziosi è sotto indagine.

Intanto Chiara Ferragni ha precisato che il suo viaggio a New York non è stato solo di piacere, ma anche per affari: “Un progetto nuovo, nuovissimo per me, è una cosa che non ho mai fatto prima. Sono andati molto bene (i meeting, ndr), quindi dita incrociate per questo progetto - ha detto in video l’influencer -. Fra qualche mese si saprà se andrà tutto bene, ve lo dirò in maniera ufficiale”.